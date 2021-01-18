حلا شيحة تطلب الدعاء لمصفف الشعر محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلبت الفنانة حلا شيحة من جمهورها الدعاء لمصفف الشعر الشهير محمد الصغير، بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

نشرت حلا صورة للصغير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "محمد الصغير انسان عزيز علي قلوبنا.. انا ادعوا له كل لحظة ان يشفيه رب العالمين ويعافيه".

أضافت حلا: "فهل ممكن تدعوا له معايا، جميل إننا ندعي لبعض ونتبادل الدعاء وهو يحتاج لدعائنا جميعاً، اللهم أنت الشافي اللهم اشفي عبدك محمد شفاءاً تاماً لا يغادره سقما ورده يا رب لاولاده وأحفاده وكل أحبابه أمين يارب العالمين".

تابعت: "ممكن ندعيله كتير وممكن توصوا حبايبكم يدعو له".

وعرض للفنانة حلا شيحة في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور وقمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.