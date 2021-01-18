موقف عادل إمام.. قصة وفاة صلاح ذو الفقار قبل تصوير المشهد الأخير من فيلم "الإرهابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل صلاح ذو الفقار، إذ ولد في 18 يناير عام 1926.

صلاح ذو الفقار نشأ في عائلة فنية، حيث أنه شقيق كل من عز الدين ذو الفقار، ومحمود ذو الفقار واللذان عملا بالإخراج والتمثيل ومكناه من خوض تجربة التمثيل وهو لا يزال طفلا، ولكنه لم يستمر بالتمثيل حينها والتحق بكلية الشرطة وتخرج ليعمل مدرسا بها، ومجددا يقرر العودة للتمثيل الذي تفرغ وأخلص له.

وقدّم صلاح ذو الفقار على مدار نحو أربعة عقود العديد من العلامات الفنية الخالدة، من بينها نحو 10 أفلام تم اختيارها في قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وهي: "رُد قلبي، جميلة، بين الأطلال، الناصر صلاح الدين، الأيدي الناعمة، مراتي مدير عام، الرجل الذي فقد ظله، غروب وشروق، الكرنك، والمذنبون".

ورحل صلاح ذو الفقار عن عالمنا في 22 ديسمبر عام 1993، حيث وافته المنية أثناء تصوير فيلم "اﻹرهابي" للنجم عادل إمام، وقدّم خلال العمل دور "الدكتور عبدالمنعم" الذي استضاف في بيته "علي عبدالظاهر" دون أن يعلم هويته الحقيقية.

وكانت آخر مشاهده في فيلم "الإرهابي" وقبل رحيله عن دنيانا هو مشهد وداعه وأسرته لـ"علي" قبل تركه المنزل، يخاطبه قائلا: "مع السلامة.. خلينا نشوفك.. بقولك إيه مش عايز أي حاجة؟"، فيرد "الإرهابي": "متشكر يا دكتور.. ومتشكر على كل حاجة".

وبينما الأسرة تودع "مصطفى"، دخلت "فاتن" (جسدت دورها الفنانة حنان شوقي) ابنة "الدكتور عبد المنعم" لتكشف كذب الضيف وتخبر بقية أفراد الأسرة أنه الإرهابي "علي عبد الظاهر" ونجح في خداعهم طوال الفترة الماضية بانتحال شخصية آخر.

ومع خروج الإرهابي من المنزل، يغيب أيضا عن المشهد رب الأسرة "الدكتور عبد المنعم"، ففي أثناء تصويره المشهد الأخير من دوره في فيلم "الإرهابي"؛ أُصيب صلاح ذو الفقار بأزمة قلبية مفاجئة، وأصرّ بطل الفيلم عادل إمام، على تأجيل تصوير المشهد الأخير حتى يتعافى "ذو الفقار"، إلا أن القدر كان له كلمة أخرى ولفظ النجم الكبير أنفاسه الأخيرة.

وغاب صلاح ذو الفقار عن مشهد نهاية الفيلم والذي شهد مقتل الإرهابي أمام منزل "الدكتور عبد المنعم" وفي أحضان جميع أفراد أسرته عدا الوالد الذي غادر عالمنا في الحقيقة.

المفارقة أن فيلم "الإرهابي" شهد أيضا الظهور السينمائي الأخير للنجمة مديحة يسري والتي قدّمت دور "الأم".

فيلم "الإرهابي" بطولة النجوم: عادل إمام، صلاح ذو الفقار، مديحة يسري، شيرين، إبراهيم يسري، وحنان شوقي، تأليف لينين الرملي، وإخراج نادر جلال.