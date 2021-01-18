رامي جمال يستعد لطرح أغنيتين إحداهما للجمهور الخليجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان رامي جمال، عن استعداده لطرح أغنيتين واحدة باللهجة المصرية والثانية لجمهوره الخليجي وتحديدا السعودي.

وكتب جمال، عبر حسابه على "تويتر": "قريبًا.. أول أعمالي للجمهور السعودي والخليجي، كلمات الرائع الأمير سعود بن محمد بن عبد الله الفيصل.. أوعدكم بعمل مختلف ورائع، وإن شاء الله ينول إعجابكم".

وأضاف: "للجمهور المصري أول غنوة مصرية خلال عشرة أيام إن شاء الله".

يذكر أن الفنان رامي جمال، كان قد جدد مؤخرا، التعاون الفني مع شركة "نجوم ريكوردز" في حضور هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل مدير شركة نجوم ريكوردز.