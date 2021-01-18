بالفيديو.. تصريح جدلي من دينا الشربيني ومتابعون: "عمرو دياب انكشف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت الفنانة المصرية دينا الشربيني تصريحا جدليا عن الزواج، فيما عقب متابعون أنها تقصد به علاقتها بالمطرب عمرو دياب.

وفي لقاء مع الفنان عمرو يوسف، في برنامج "بصراحة مع"، عبر فضائية "إم بي سي" قالت دينا الشربيني: "بتقف حدود صراحتي لو حاجة متخصنيش أنا لوحدي، شايفة إن المشكلة إننا بناخد الجواز إنه نهاية العلاقة مش بدايتها، ده مش حقيقي.. الفكرة بتكون في فترة تعارف بين الإتنين سواء خطوبة أو غيرها، مبيكونوش على طبيعتهم، كل واحد بيبقى عايز يسعد اللي قدامه، وننبسط إحنا الاتنين مع بعض، كل واحد بيبان مثالي، المشاكل الحقيقية بتبدأ لما بنعيش مع بعض".

وتابعت: "كل واحد بيتخيل إنه امتلك اللي قدامه، وبتتعود أنه خلاص موجود، المفروض كل يوم لازم يبدو كأنه يوم جديد، التعود حاجة سلبية، اللي هو اتجوزتها خلاص وتحط في بطنك بطيخة صيفي، أنا بحب الحب أوي".

وعبر متابعون في تعليقاتهم على الفيديو الذي نشرته دينا الشربيني عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن حزنهم لما حل بعلاقتها بعمرو دياب، معتبرين أن كلامها يحمل جانبا من مسار العلاقة. وكشفت تقارير صحفية مصرية، في وقت سابق، عن تطور جديد في تدهور العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، والتي قد تشهد على الفصل الأخير في علاقتهما.

وأكدت مصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت خلافا كبيرا بين "الثنائي"، انفصلا على أثره بشكل تام عن بعضهما، بل طلب عمرو دياب من دينا الشربيني وقتها أن تغادر شقته في فندق "الفورسيزون" في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن الانفصال تم بعدما طلبت دينا الشربيني من عمرو دياب أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا، وبحفل زفاف يحضره الجميع.

تابعت أن "دينا الشربيني ترى أنها ضحت كثيرا باستمرارها في علاقة بهذا الشكل، بينما كان يرى عمرو دياب أنه أضاف لدينا الشربيني كثيرا، بداية من مساعدتها للظهور في أعمال درامية في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، ووضع اسمها في الصفوف الأولى".

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني، ارتباطهما رسميا، إلا إنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.



