شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمي يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة "حاجة فيكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب حاتم فهمى، إنه يتعاون مع الموزع رامى تلجى في أغنية جديدة تحمل اسم "حاجة فيكى" تحمل طابعا رومانسيا ومزيكا مختلفة عن الأغانى الذى قدمتها سابقا ومن المقرر طرحها في عيد الحب كما أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى حقق المطرب حاتم فهمى من خلال أغنيته الجديد "ملقتش راحتى" أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاون حاتم في الأغنية الجديدة مع عمر الشربيني الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها أيضًا، بينما التوزيع الموسيقى لـ وليد شراقي.

"ملقتش راحتى" ثانى الأغانى التي يطرحها حاتم فهمى من ألبوم "تقييل وهادي" بعد أن طرح أغنية الأغنية الأولى التى حملت اسم الألبوم من كلمات وألحان عمر الشربيني وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وطرح المطرب حاتم فهمى منذ أسبوعين أغنية "تقيل وهادى" على موقع الفيديوهات يوتيوب والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها فى أحد الأماكن بمنطقة مصر الجديدة وهى نفس الأغنية الرئيسية للألبوم، وهي من كلمات وألحان عمر الشربينى وتوزيع وليد شراقى.

ويتعاون حاتم فهمى في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمرالشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا واحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.