تفاصيل طرح سلسلة جديدة عن البطل الخارق "باتمان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة دي سي للقصص المصورة، عن طرح سلسلة قصيرة شهر أبريل/نيسان المقبل في إنجلترا عن الفارس المقنع باتمان.

السلسلة الجديدة بعنوان: Batman: The Dark Knight، وهي من تأليف توم تايلور وأندي كوبرت، وتمتد لـ 6 إصدارات قصصية.

وفقًا لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي، تمنح السلسلة نظرة مختلفة عن شخصية البطل الخارق باتمان، بشكل لم يعهده الجمهور من قبل، كما يستعرض قصص مختلفة عن أشخاص ذي صلة بـ "باتمان"، من بينهم ابنه.





وذكر الموقع، أن قصة المسلسل تنصب حول مأساة مروعة في إنجلترا تؤدي إلى إرسال رسالة شخصية ومميتة إلى البطل الخارق باتمان، هذه الرسالة التي ستضطر باتمان إلى هجر مدينة جوثام والتحقق مما يحدث في إنجلترا.

وأضاف الموقع، منذ اللحظة التي يستقر فيها باتمان في أوروبا، يواجه البطل الخارق تحديات ومغامرات غير متوقعة، وبمساعدة مفاجئة يتمكن من اصطياد الشرير المعروف باسم Equilibrium.