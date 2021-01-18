بعد طرح أول جزء.. أشرف عبد الباقي ينشر صورا من كواليس "عكشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان أشرف عبد الباقي، جمهوره ومتابعيه، عدة صور من كواليس تصوير أفلام الأكشن الكوميدي "عكشن"، بعد طرح أول جزء من العمل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أشرف، الصور، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "صور حصرية من كواليس عكشن".

"عكشن" هو أول سلسلة فيديوهات قصيرة وتحمل طابع الأكشن كوميدي مجانا على السوشيال ميديا.

"عكشن" بطولة: أحمد الشربيني، محمود ناجي "جدو"، ملك ياسر، ونانسي علم الدين ومجموعة أخرى من الفنانين، إخراج الأكشن محمود طاحون، تأليف وكتابة وليد الهندي وعيسي جمال الدين، فكرة وإخراج يوسف مرزوق.