مريم أبو عوف: "ليه لأ" موضوعه جريء وجديد على الدراما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تبدأ قناة "MBC مصر"، خلال الأيام المُقبلة عرض الدراما الاجتماعية الشيقة "ليه لأ" في 15 حلقة فقط، وهو من تأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، ميريت عمر الحريري، عمر الشناوي، أحمد حسنين، صدقي صخر وغيرهم.

ومن جانبها؛ قالت المخرجة مريم أبو عوف، في بيان صادر عن مجموعة "MBC"، إنها "بدأت حياتها المهنية بعمل بعدد حلقاته مماثل 15 حلقة، وكان مناسبا دون تطويل"، مؤكدة أن "موضوع المسلسل جديد على الدراما المصرية يحمل جرأة في المواقف، وتجذبني كتابات مريم نعوم لكونها تتناول مواضيع مهمة وقيمة".

وتؤكد أن أحداث العمل مأخوذة من واقع الحياة، وهو النوع الذي أفضله، وقد حاولت أن أجعل المشاهد يشعر أنه قريب من الشخصيات، دون مواقف مفتعلة وأتمنى أن أكون قد وُفقت في اختياراتي".

وتوضح أن "الأحداث تمتد على مساحة عام كامل، داخل عائلة كبيرة، الأصدقاء والأشخاص الذين تقابلهم عالية خلال رحلتها ومغامراتها، وبطبيعة الحال يحمل العمل قصة حب، آملة أن "يفكر الجمهور في القضية المطروحة، وأن يساهم العمل في إيجاد حل وسطي للصراع القائم بين الأجيال ويدفعنا إلى إعادة التفكير في العادات والتقاليد".

تدور أحداث مسلسل "ليه لأ"، حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعياً لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة "عالية" الفتاة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيداً عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم خصوصاً البنات بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها.