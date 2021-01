وفاة المنتج الأميركي الشهير فيل سبيكتر في السجن

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





نيويورك: توفي المنتج الموسيقي الأميركي الشهير فيل سبيكتر السبت في السجن حيث كان يمضي عقوبة على خلفية إدانته بقتل الممثلة لارا كلاركسون سنة 2003، على ما أعلنت هيئة السجون في كاليفورنيا الأحد.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن المنتج البالغ 81 عاماً المعروف بأساليبه المبتكرة والذي أنتج أعمالا ناجحة كثيرة بينها ألبوم "Let it be" لفرقة "بيتلز"، توفي "لأسباب طبيعية" على أن تخضع جثته للتشريح.

وهيمن سبيكتر المتحدر من نيويورك على ساحة الانتاج الموسيقي في ستينيات القرن الماضي ومطلع السبعينات، إذ وقّع سلسلة نجاحات بينها "Be my baby" لفرقة "ذي رونيتس" و"Give peace a chance" لجون لينون.

وابتكر تقنية تُعرف باسم "جدار الصوت" وتقوم على وضع أصوات عدة على عمل ما لتكثيف الإنتاج، خصوصاً لناحية أصوات الآلات الموسيقية.

وقد استغل فيل سبيكتر التقنيات الجديدة في استوديوهات التسجيل الصوتي في الستينيات، مستعيناً خصوصا بتقنية "سبيل" الصوتية التي يمكن الإفادة منها من خلال التقاط أصوات أخرى في الاستوديو.

وبعدما أنتج "Let it be" بالاعتماد على آخر جلسات التسجيل لفرقة "بيتلز"، وبعده ألبومات فردية عدة لأعضاء سابقين في الفرقة، بدأ نجم فيل سبيكتر بالأفول خلال السبعينات.

وبعد سلسلة انتكاسات موسيقية ومنازعات طويلة، أخفق سبيكتر في استعادة أمجاده السابقة، إلى أن بدأت تتملكه اضطرابات نفسية مزمنة.

وعرف أيضا بشغفه بالأسلحة، وكان يتوجه إلى الاستديو في أحيان كثيرة حاملا أسلحة.

وعاد اسمه متداولا في 2003 إثر اكتشاف الشرطة جثة الممثلة لانا كلاركسون في منزله بمنطقة ألهامبرا في كاليفورنيا.

وأكد فيل سبيكتر حينها أن الممثلة الأربعينية أطلقت النار على نفسها، في رواية دحضها الادعاء بالكامل.

وإثر محاكمتين، دين المنتج السابق، واسمه الكامل هارفي فيل سبيكتر، سنة 2009 بالسجن لفترة لا تقل عن 19 عاما.