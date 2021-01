شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ترينور عن إنجاب طفلها الأول: يتبقى أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت النجمة العالمية ميجان ترينور تعطى عشاقها و محبيها المزيد من التفاصيل عن اصعب فترة فى حياتها و هى فترة الحمل، حيث أعتاد النجمة الشهيرة البالغة من العمر (27 عام) أن تنشر العديد من صورها على الـ SOCIAL MEDIA كاشفة عن بطنها المتفخ إثر الحمل مع اقتراب موعد الإنجاب.

ونشرت ميجان تارينور التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم اكثر من 11.6 مليون شخص، وظهرت ميجان وهى مرتديه ملابس سوداء ذات تصميم بسيط بينما كانت تكشف عن بطنها، وعلقت مؤكده أنه يتبقى أقل من شهر .



ميجان ترينور

وحصدت صورة ميجان ترينور التى نشرتها أمس أكثر من 456 ألف LIKES على "إنستجرام" حتى الآن ، وانهالت التعليقات على صورة النجمة الشهيرة لتؤكد أن أن ميجان تبدو جميلة و جذابة وبراقة حتى فى الشهر الأخير من الحمل.

يذكر أن النجمة ميجان ترينور تحظى بشعبية جارفة وقد بدأت مسيرتها الفنية عام 2009 واستطاعت بفضل موهبتها الساحرة أن تخطف الأنظار نحوها من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم، ومن أشهر الأغنيات التى قدمتها : "me too " و "no excuses " و "like i'm gonna lose you ".