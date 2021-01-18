هكذا احتفل المنتج هشام جمال بعيد ميلاد دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المنتج هشام جمال، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

ونشر جمال، صورة تجمعه بها، عبر حسابها على "تويتر"، وعلّق: "بمناسبة عيد ميلاد حبيبتي الفنانة دلال عبد العزيز، فرصة إني أشكرك على وقوفك جنبي وأنك وافقتي تلعبي دور أمي في أول مسلسل ليّا.. في بيتنا روبوت.. وأنا بجد مش عارف أتخيل المسلسل ده من غيرك كان هيبقى عامل إزاي.. بحبك أوي أوي.. وكل سنة وإنتي طيبة وأستاذة ومحترفة.. ما شاء الله".

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، من مواليد 17 يناير 1960 بمحافظة الشرقية، وتشارك في مسلسل"في بيتنا روبوت" الذي يعرض يوم الأحد 24 يناير على شاشة cbc، وهو من بطولة: شيماء سيف، هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، ليلى أحمد زاهر، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، إخراج وليد الحلفاوي.