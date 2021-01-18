شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أغنية جديدة بعنوان "بعتذر لك" لـ حلمى عبد الباقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، بالفيديو، كواليس أغنية " بعتذرلك" للمطرب حلمى عبد الباقى، وهي من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتم تسجيلها داخل ستوديو الرسالة بالمهندسين، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وفى نفس السياق أكد حلمى عبد الباقى في تصريحات لـ"الخليج 365" أن أغنية "بعتذر لك" التى انتهى من تسجيلها مؤخرا تحمل طابعا رومانسيا ويتم تقديمها بشكل جديد ومختلف تماما عن الأعمال السابقة، مشيرا إلى أنها تنصف للمرأة حيث تدور قصتها حول أن الشخص الذى يحب يعتبر حبيبته كل شيء بالنسبة له .

وطرح مؤخرا المطرب حلمى عبد الباقى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حبيتك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات علي فتحي، ألحان عماد تاج، توزيع مصطفي الشريف، وقد حققت نجاحا كبيرا.

كما طرح عبد الباقي عددًا من الأغنيات "السنجل" ومنها "اتخدعت" و"أنا مش حزين" و"أعذروني" حققوا نجاحًا ملحوظًا على حد قوله كما طرح حلمي مؤخرًا اغنية بعنوان "شعب مصر" إهداء إلى شعب مصر، من كلمات وألحان سامي شاكر، مشيرا أنه لا يزال لديه الكثير لتقديمه وطرحه خلال الفترة المقبلة.