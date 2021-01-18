فيفي عبده: ارتدائي الحجاب مش بعيد على ربنا.. وأنا بعبد مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نفت الفنانة فيفي عبده، مساء الأحد، ما تردد خلال الفترة الماضية عن ارتدائها الحجاب.

وقالت "فيفي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc": "عشان ظهرت للناس في فيديو بالحجاب، الدنيا كانت برد جدا، وكنت بصلي فكسلت أشيل الطرحة عشان الدنيا كانت برد أوي، ارتداء الحجاب مش بعيد على ربنا في لحظة، الموت نفس طالع ونفس لأ، لو ربنا أراد ألبس الحجاب على طول هعمل ده، لكن محصلش ده، وأنا محتارة أعمل إيه عشان أرضي الناس".

وأشارت إلى أنها تحب أن تعيش على طبيعتها، مشددّة على حبها الشديد لمصر، مضيفة: "أنا بحب البلد دي أوي، بحب طين البلد دي، بحب مصر للنخاع، أنا بعبد مصر، وبحبها وبموت فيها، بموت في كل حاجة في مصر، وأنا زي السمك لو طلعت من مصر أموت".