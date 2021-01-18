كيف تختلف ابنة الرئيس الجديد جو بايدن عن إيفانكا ترامب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بينما يستعد جو بايدن لتولي منصب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، فإن الأضواء أصبحت مسلطة على أفراد عائلته وخاصة ابنته آشلي بايدن.

ولكن هناك شيئاً واحداً مؤكداً فإن الابنة الأميركية الأولى الجديدة آشلي بايدن، لن تتبع خطى سالفتها إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ورغم أن كلتيهما تبلغان من العمر 39 عاماً، إلا أن أوجه الاختلاف كثيرة بينهما.. إليكم أبرزها:

التعليم

كلتاهما متعلمتان لكنهما اتبعتا مسارات حياة مختلفة للغاية، إذ تخرجت آشلي بايدن في جامعة تولين في نيو أورلينز، وتخصصت في الأنثروبولوجيا الثقافية، وحصلت لاحقاً على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي من جامعة بنسلفانيا، واختارت تكريس حياتها لمنح أولئك الذين يحتاجون صوتاً من الشباب وعائلاتهم في الوصول إلى الموارد والعمل.

أما إيفانكا ترامب فقد درست عامين في جامعة جورج تاون المرموقة في واشنطن، ثم انتقلت لاحقاً إلى كلية وارتون للأعمال في بنسلفانيا بعد حصولها على بكالوريوس علوم الاقتصاد، واستندت إلى دراستها لفتح العديد من الشركات لتحقيق أرباح شخصية كبيرة.

عالم الأزياء

أطلقت آشلي علامة الأزياء “ليفليهود” التي تحمل طابعاً خيرياً خلال أسبوع الموضة في نيويورك عام 2017، وتعاونت مع موقع Gilt Groupe عبر الإنترنت لجمع الأموال لبرامج المجتمع التي تركز على القضاء على عدم المساواة في الدخل في الولايات المتحدة، وشعار العلامة هو عبارة عن تكريم لبو بايدن، الأخ غير الشقيق لآشلي الذي توفي بسبب السرطان عام 2015.

أما إيفانكا ترامب فقد أطلقت علامة مجوهرات في عام 2007، وسرعان ما تبعتها علامة الأزياء التي تحمل اسمها، ورغم أن العلامة التجارية حظيت بالنجاح على مر السنين فقد تم إغلاقها في عام 2018، على ما يبدو بسبب تضارب هذه المهنة مع منصبها في البيت الأبيض.

السوشيال ميديا

اعتبرت إيفانكا ترامب ملكة وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تعرف تماماً كيف تدير حياتها، حيث كانت تحت دائرة الضوء منذ كانت طفلة، إذ يتابعها عبر انستغرام أكثر من 7.5 مليون شخص.

من ناحية أخرى، على الرغم من أن آشلي ولدت في بيت سياسي، إلا أنها تمتلك حساب انستغرام خاصاً حيث تفضل الاحتفاظ بخصوصيتها وخصوصية عائلتها وأصدقائها المقربين بشكل صارم.

العمل

بمجرد أن تولى دونالد ترامب منصبه، حصلت إيفانكا على مقعد في البيت الأبيض كمستشار للرئيس. ورغم أن هذه الوظيفة لم تكن مدفوعة الأجر، إلا أن المنصب كان قوياً ومنحها دوراً وقرارات مهمة للإشراف عليها.

على الرغم من أن إدارة بايدن لا تزال في طور الاختيار، إلا أنه يعتقد أن آشلي لن تلعب دوراً كبيراً في رئاسة والدها، وتختار بدلاً من ذلك الاستمرار في حياتها كعاملة اجتماعية.

الإطلالات

تشتهر إيفانكا بمظهرها الخالي من العيوب، لقد أصبحت أيقونة للموضة بفضل إطلالاتها الأنيقة وبدلاتها المفصلة وشعرها الخالي من العيوب، في غضون ذلك، تفضل آشلي مظهراً عملياً يمنحها الراحة إذ تعتمد مكياجاً ناعماً وترتدي أزياء فضفاضة وتنتعل الأحذية المسطحة.

الأزواج

عندما لعبت إيفانكا دوراً في إدارة والدها، حصل زوجها جاريد كوشنر أيضاً على دور في البيت الأبيض، حيث تم تسليمه منصب مستشار كبير لترامب، وكان يوجد بانتظام إلى جانب الرئيس ولعب دوراً كبيراً في القرارات الرئيسية المتعلقة بالولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، هوارد كيرين، زوج آشلي هو أستاذ مساعد في طب الأنف والأذن والحنجرة في قسم جراحة الرأس والرقبة في جامعة توماس جيفرسون بفيلادلفيا، ويبدو أن ليس لديه أي خطط للتخلي عن حياته المهنية بسبب سياسات والد آشلي.