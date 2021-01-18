أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ41 مع زوجها أحد العوضي وأصدقائها.

ونشرت النجمة منى زكي مقطع فيديو عبر خاصية ستوري في انستغرام من أجواء الاحتفال ظهر فيه أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في وضعية رومانسية أمام قالب الحلوى.

وعلقت منى زكي على الفيديو قائلة: “كل عام وأنت بخير يا سكر”.

من جهة أخرى، تشارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل “اللي ما لوش كبير” الذي يجري تصويره حالياً إلى جانب مجموعة من النجوم ومنهم زوجها الفنان أحمد العوضي وخالد الصاوي وإيمان السيد وأحمد سعيد عبد الغني وهدى الإتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وغيرهم.

العمل من تأليف عمرو ياسين وإخراج مصطفى فكري ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان الدرامي 2021.

وتقدم النجمة المصرية في “اللي ما لوش كبير” دوراً مليئاً بالإثارة والتشويق والأكشن في قالب اجتماعي كوميدي، بعد أن قدمت الدراما الاجتماعية الموسم الماضي في مسلسل “ونحب تاني ليه”.