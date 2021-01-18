بكاميرا تجسس.. جيسيكا ألبا تراقب أبناءها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الممثلة الأمريكية جيسيكا ألبا إنها تستخدم كاميرا خفية لمراقبة أبنائها الـ3 خلال ممارستهم التعليم الافتراضي في المنزل.

وخلال استضافتها في حلقة من برنامج The Ellen DeGeneres Show، تحدثت الممثلة الأمريكية عن أساليب رقابتها لأبنائها: أونور (12 عامًا) وهيفن (9 أعوام) وهايس (3 أعوام).

وفقًا لموقع "إنسايدر" الأمريكي، ذكرت الممثلة: "لدّي كاميرات تجسس في غرفهم، لذلك أستطيع رؤيتهم وهم يعبثون أو يضيعون وقتهم، في هذه الحالة أقوم بكشفهم متلبسين".





وأضافت: "أما في حالة مشاجرتهم، أستطيع إعادة شريط الكاميرا للوراء ومعرفة من قام بضرب من أولًا، لذلك تفيد كاميرات التجسس".

وتابعت: "بالطبع لا يمكنني أن أجزم إذا نجحت الكاميرات في تحسين مستواهم التعليمي، ولكنها تفيد في كشفهم إذا تقاعسوا".