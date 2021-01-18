"ديدبول" يوجه رسالة رقيقة لصبي مصاب بالسرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قام الممثل الكندي رايان رينولدز مؤخرًا بلفتة لطيفة مع صبي مصاب بمرض السرطان، في محاولة لتشجيعه ودعمه في معركته القاسية.

وفقًا لمجلة "بيبول" الأمريكي، سجل رايان رينولدز، الشهير بشخصية ديدبول، رسالة شخصية لمعجبه برودي ديري بعد معرفته بصراع الصبي مع سرطان الغدد الليمفاوية من الدرجة الثالثة.

ونشر رينولدز مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، يدعم فيها برودي، مواطنه الكندي، برسالة أمل يمدح فيها شجاعته وقوته خلال صراعه مع المرض.





وقال "رينولدز" في الفيديو: "برودي مرحبًا، أنا رايان رينولدز، لقد سمعت بمرضك وقصتك، وأردت أن أوجه لك هذا الفيديو كي تعلم أنني معك، وأرسل لك حبي وأرجوك أن تبقى قويًا".

وتابع: "لديك الكثير من المحبين والداعمين في عائلتك، أعلم أن الأمر يمثل تحديًا ولكنك على قدر المسؤولية يا برودي".

وقالت والدة برودي، إن الصبي تفاجأ بشدة من فيديو رينولدز، واستمر في ترديد جملة: "أشعر أنني مميز وكأني نجم سينمائي".

وأشارت إلى قيام ابنها بمشاهدة الفيديو أكثر من مرة، كونه من أكبر معجبي البطل الخارق ديدبول.