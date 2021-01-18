"واندا فيجن" يقلب الموازين ويسلب عقل النقاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد كثير من النقاد بمسلسل ديزني بلس الجديد WandaVision (واندا فيجن)، المنشق من عالم مارفل السينمائي.

وصدرت أول حلقتين من المسلسل، الذي يمتد لـ 9 حلقات، الجمعة الماضي، على أن تصدر بقية الحلقات أسبوعيًا.

ومنح أغلبية النقاد الحلقتين تقييم 4 من 5 نجوم، ومن بين هؤلاء النقاد مواقع شهيرة مثل دجيتال سباي والجارديان وتليجراف وإندبندنت البريطانية.





وفقًا لشبكة بي بي سي البريطانية، تدور أحداث المسلسل في فترة الخمسينيات والستينيات، بالأبيض والأسود، ومن المتوقع أن يصبح بالألوان بتطور الأحداث ومرور الزمن.

وترتكز أحداث المسلسل حول البطلة الخارقة واندا ماكسيموف والبطل الخارق فيجن، اللذان يعيشان حياة طبيعية في أحد ضواحي بلدة ويست فيو، محاولين إخفاء قواهم الخارقة.





ورغم أن أحداث المسلسل تدور بعد فيلم Avengers: Endgame (أفنجرز: نهاية اللعبة"، الذي صدر عام 2019، إلا أن أبطاله عادوا بالزمن للوراء من خلال السفر عبر الزمن ليعايشوا حقبة الخمسينيات.





وذكرت صحيفة "الجارديان" عن المسلسل: "كل حلقة تقترب من الكمال، من السيناريو وحتى التمثيل والإضاءة والتصوير السينمائي".

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية: "المسلسل يتمتع بحس دعابة ممتاز، وأداء نجوم مميز، وأجواء ممتعة ومجيدة".



