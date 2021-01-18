شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد عبدالغنى يحيى ذكرى رحيل والده: "وحشتنى قوى يا توأم روحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد سعيد عبد الغنى على إحياء الذكرى الثانية لرحيل والده، من خلال حسابه على موقع انستجرام، وكتب فى تعليقه على صورة نشرها له: "وحشتنى قوى يا توأم روحى الله يرحمك يا أغلى إنسان فى حياتي.. سنتين عدوا من غيرك.. الله يرحمك ياحبيبى".



احمد سعيد عبد الغنى

من ناحية أخرى انضم النجم أحمد سعيد عبد الغنى، لأسرة مسلسل " اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويعد المسلسل التعاون الثانى على التوالى مع ياسمين عبد العزيز، بعدما قدما سويا مسلسل " ونحب تانى ليه" العام الماضى.

وبدأ مخرج العمل مصطفى فكرى التحضيرات للمسلسل، فى وقت سابق حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع كل من ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، عايدة رياض، خالد الصاوى، محمود حافظ، ايمان السيد، بدرية طلبة، وعدد آخر من الفنانين.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، عماد رشاد، تأليف عمرو محمود ياسين، اخراج مصطفى فكرى، ومخرج منفذ محمد الخبيرى، وانتاج شركة سينرجى.

أخر أعمال أحمد سعيد عبد الغنى، مسلسل الوجه الأخر، بطولة ماجد المصرى، ونسرين طافش، وعدد كبير من الفنانين، تأليف فداء الشندويلى، اخراج سميح النقاش.