شكرا لقرائتكم خبر عن مؤرخ فنى: فاتن حمامة بنت ثورة يوليو.. وأيقونة زمن الفن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شوقى، مؤرخ فنى، إن الفنانة الراحلة فاتن حمامة تعد أيقونة من أيقونات زمن الفن الجميل وليس السينما المصرية فقط، وهى بنت ثورة يوليو 52، لافتاً إلى أن نجمها لمع عقب الثورة.

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفنانة المصرية الوحيدة التى وصلت للعالمية من خلال فيلم "الحرام" عام 1965، والذى تم اختياره ضمن أفضل 50 فيلما على مستوى العالم، والذى كان يتحدث عن مرحلة الملكية والاقطاع بمصر .

ولفت المؤرخ الفنى، إلى أن سيدة الشاشة العربية كانت من أقدر الفنانات المصريات التى تستطيع تجسيد شخصيات متباينة.