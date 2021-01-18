شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور من جلسة تصوير رضوى الشربينى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الإعلامية رضوى الشربينى لجلسة تصوير جديدة، بعد عودتها من إجازة الموسم الخامس من برنامجها "هي وبس"، وظهرت رضوى بـ جامبسوت أنيق أبرز جمالها ورشاقتها.

وعادت الإعلامية رضوى الشربيني لتقديم برنامجها "هي وبس"، يوم الخميس الماضي، عبر قناة cbc sofra. كانت "رضوى" قد حصلت على إجازة في نهاية ديسمبر الماضي قبل انتهاء حلقات الموسم الخامس من البرنامج، وأكدت للجمهور أنها لأول مرة تفعل ذلك قبل انتهاء أي موسم من البرنامج، لكنها بحاجة لعطلة قصيرة للابتعاد عن الضغوط وقضاء بعض الوقت مع ابنتيها.

يذكر أن برنامج "هي وبس" يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال، وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، ولا يزال الموسم الخامس منه مستمرا حتى الآن، وتعرض الحلقات من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء على قناة cbc sofra.