"موتوني ودخلوني الإنعاش".. فيفي عبده تكشف تفاصيل حالتها الصحية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة فيفي عبده، تفاصيل حالتها الصحية، لافتة إلى أنها مرت بفترة مرضية صعبة بسبب تناول حقنة خاطئة، ولكنها تتعافى في الأيام الحالية.

وأكدت "فيفي" خلال مداخلة مع برنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، أنها لم تعتزل العمل الفني كما تردد، مضيفة: "معتزلتش الفن لكن سبت الرقص، وأنا كنت برقص شرقي في مسرحية من سنتين، ودلوقتي برقص في البيت لأني بحب الرقص جدا".

تابعت: "أنا اعتذرت لجمهوري الفترة اللي فاتت على أني مش قادرة أرقص في البيت بسبب مرضي، لكن مكنتش في غيبوبة زي ما هما بيطلعوا، ولا كنت في العناية المركزة ولا بتطلع في أنفاسي الأخيرة، محصلش ده كله".

استكملت: "الناس كانت فاهمة إني عيانة وبفرفر، وأنا مكنتش كده خالص، كان في شائعات كتير، هما بيموتوني وبيدخلوني الإنعاش على مزاجهم وبيطلعوني على مزاجهم".