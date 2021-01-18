"متدخليش أمي في الموضوع".. دينا الشربيني تحرج عمرو يوسف على الهواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة دينا الشربيني، أنها متسرعة في اتخاذ بعض القرارات الهامة في حياتها وفي عملها، لافتة إلى أنها لا تُخطط للغد وعشوائية للغاية.

وانتقد الفنان عمرو يوسف، خلال حلقة جمعتهما في برنامج "بصراحة مع" عبر قناة mbc، في دينا الشربيني أنها "شايفة كل الناس جميلة"، وهو أمر عكس الحقيقة، وعقبت: "حاولت أغيّر الحتة دي فيّا بس ده طبع عندي، أنت فعلا بتفكر أكتر مني، أنا طريقة تعاملي مع الناس عشوائية حتى في شغلي، ومعنديش خطة".

ودار جدلا بين "عمرو ودينا" حول موضوع التمييز بين المرأة والرجل، وقال "عمرو" إن أفضل الطباخين والمصممين في العالم، فردت "دينا": "هي طنط طبيخها وحش ولا إيه؟"، فرد: "متدخليش أمي في الموضوع"، فعقبت: "لا هي حبيبتي لكن هدخلها.. رد عليّا طنط طبيخها وحش؟ كندة علوش طبيخها وحش؟"، فرد: "أعظم أكل في العالم أكل أمي، وبعده على طول أكل كندة، لكن أشهر شيفات في العالم رجالة".

أضافت "دينا": "الستات حاليا بيعملوا زي الرجالة إن مكنش أكتر، الست بتشتغل وبتربي وبتعمل كل حاجة، وأنا مش هعيش في دور الضحية، وأنا أصلا كان المفروض أطلع ولد مش بنت".