شكرا لقرائتكم خبر عن روبى فى أحدث ظهور لها مع الموزع توما أثناء التحضير لمينى ألبوم.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت الفنانة روبى، خلال أحدث ظهور لها مع الموزع توما، بروح كبيرة من الدعابة خلال صورتهما معاً، والذى نشرها توما عبر حسابه على موقع انستجرام، الذى اكتفى بالتعليق عليها بكتابة: "أحلى روبى"، وما إن نشر الصورة حتى تكهن كثيرون بأن الثنائى يحضرا لأعمال غنائية تقدمها روبى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى إطار استعداداتها لمينى ألبوم يتضمن أكثر من أغنية.



الفنانة روبى فى أحدث ظهور مع الموزع توما

كما تستعد الفنانة روبى، لتحضير فيلم جديد بعنوان: "شغل خواجات"، تأليف شادى سلامة، وجارى عقد جلسات عمل لاختيار فريق العمل الذى يشارك روبى فى البطولة، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد تعاقد النجوم.

يذكر أن روبى، ظهرت مع الإعلامية إسعاد يونس، وتألقت بالغناء في حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC بمناسبة العام الجديد، حيث غنت روبى أغنيتها الشهيرة "ليه بيدارى كده"، كلمات عبد العزيز عمار وألحان محمد رحيم، وشاركتها إسعاد يونس بالرقص معها على مسرح البرنامج. وغنت روبى، أيضاً أغنية "مالى" كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد عقيد، إضافة إلى مشاركتها المطرب ويجز غناء أغنية "باظت" كلمات وألحان ويجز، بطريقة مختلفة.

ومن ناحية أخرى، تستعد روبى لتصويرفيديو كليب من أغانى ألبومها الجديد، والذى يحمل عنوان: "حتة تانية"، والذى تتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، توما، محمد يحيى، عزيز الشافعي، مدين، إيهاب عبد الواحد، بلال سرور، رامي سمير، تميم، وأحمد إبراهيم.