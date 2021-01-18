شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء تدهور حالة والدها.. مها الصغير: الثقة بالله تغير كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أنباء تدهور الحالة الصحية لخبير التجميل محمد الصغير الساعات الماضية، نشرت ابنته الإعلامية مها صورة عبر خاصية الاستورى على حسابها على "إنستجرام"، وجاء فيها: "الشيخ الشعراوى قال جملة عظيمة جدا: "القلق لا يغير شيئا ولكن الثقة بالله تغير كل شيء.. ثق بالله".



مها الصغير

وطالب النجم أحمد السقا، جمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الدعاء لوالد زوجته الإعلامية مها الصغير "حماه" خبير التجميل محمد الصغير، وذلك بعد أزمته الأخير نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله العناية المركزة.

ونشر أحمد السقا صورة لوالد زوجته محمد الصغير مصحوبا بدعاء خلال حسابه الشخصى على "إنستجرام" جاء فيه، اللهم أذهب البأس رب الناس، اشفِ وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير

وكانت الإعلامية مها الصغير، قد طالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدها إثر الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا منذ إصابته بفيروس كورونا، حيث نشرت صورتين له عبر خاصية "ستورى" على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصور: "أول حب وأهم حب وحبى الحقيقى.. ادعوا له بالشفاء"، وذلك بعد دخوله العناية المركزة فى أحد المستشفيات، على أثر إصابته بفيروس كورونا بداية الشهر الجارى.