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دينا الشربينى تكشف عن اسم شخصيتها فى "قصر النيل"

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القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة دينا الشربينى، عن اسم الشخصية التي تجسدها في مسلسلها الجديد "قصر النيل"، وهى كاميليا، ثم رد عمرو يوسف على دينا في لقاء تلفزيونى جمعهما، قائلا: "اسم كاميليا حلو و كنت هسمى بنتى حياة في الأول كاميليا".

وقالت دينا الشربينى:" دخلت في شخصية كاميليا لما عاملت حاجات الاتيكيت لأن المسلسل في فترة الستينات ولقيت الشخصية"، ثم قال النجم عمر يوسف: "بقدم مسلسل الملك وهو في فترة القدماء المصريين، و خلال التصوير لو موبايل رن أضايق لأن تقمصت الشخصية، وعايش في الزمن القديم و لو شوفت أي حاجه فيها حداثه بتفصلنى".

ومن جانبه قال النجم عمرو يوسف: "لما بتفرج على الشباب اللى بيبقوا تريند، والفيديوهات تحقق ملايين المشاهدات بخاف على الشباب، و ولاد أختى لما يتفرجوا  على الشباب دول مشهورين و مش بيقدموا أي محتوى، و يكتشفوا أنهم هما التريند ويعملوا فلوس كتير، و معندهمش محتوى بخاف عليهم أنهم عاوزين يطلعوا زيهم".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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