شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تكشف عن اسم شخصيتها فى "قصر النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة دينا الشربينى، عن اسم الشخصية التي تجسدها في مسلسلها الجديد "قصر النيل"، وهى كاميليا، ثم رد عمرو يوسف على دينا في لقاء تلفزيونى جمعهما، قائلا: "اسم كاميليا حلو و كنت هسمى بنتى حياة في الأول كاميليا".

وقالت دينا الشربينى:" دخلت في شخصية كاميليا لما عاملت حاجات الاتيكيت لأن المسلسل في فترة الستينات ولقيت الشخصية"، ثم قال النجم عمر يوسف: "بقدم مسلسل الملك وهو في فترة القدماء المصريين، و خلال التصوير لو موبايل رن أضايق لأن تقمصت الشخصية، وعايش في الزمن القديم و لو شوفت أي حاجه فيها حداثه بتفصلنى".

ومن جانبه قال النجم عمرو يوسف: "لما بتفرج على الشباب اللى بيبقوا تريند، والفيديوهات تحقق ملايين المشاهدات بخاف على الشباب، و ولاد أختى لما يتفرجوا على الشباب دول مشهورين و مش بيقدموا أي محتوى، و يكتشفوا أنهم هما التريند ويعملوا فلوس كتير، و معندهمش محتوى بخاف عليهم أنهم عاوزين يطلعوا زيهم".