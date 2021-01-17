مهرجان أسوان الدولي يرصد صورة المرأة في السينما العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بطباعة الإصدار الثاني للتقرير السنوي.

ويحمل التقرير عنوان "صورة المرأة في السينما العربية"، ويصدر ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان، بعد أن شهدت الدورة الرابعة الإصدار الأول منه عام 2020.



وأكدت إدارة مهرجان أسوان، أن تقرير "صورة المرأة في السينما العربية" يعد أول محتوى بحثي يرصد أوضاع المرأة فيما يصدر من أفلام سينمائية في المنطقة العربية، وكيف يراها صناع هذه الأفلام كموضوع لأفلامهم؟ وكذلك كيف تعبر هي بذاتها عن نفسها فيما تقدمه من إبداع سينمائي على مستوى المضمون والذائقة الإبداعية؟

وقالت إدارة المهرجان إن التقرير يرصد جملة مشاركات النساء في صناعة الأفلام في المنطقة العربية، وإسهامها وحريتها في العمل والمعوقات التي تقابلها، وحقيقة المساواة بينها وبين أدوار الرجال العاملين بنفس المهام في هذه الصناعة، وذلك سعيا من المهرجان لتكون إصدارات هذا التقرير بعد عدة سنوات بمثابة مرجع بحثي مدقق يفيد الباحثين والدارسين لأوضاع السينما في المنطقة.

وأضافت أن التقرير يقدم أيضا معلومات تفصيلية سنوية عن حجم الإنتاج وطبيعته، وكل ما يمكن رصده من عناصر في أول وثيقة بحثية دورية لهذا الغرض، رصدها نقاد محترفون عبر نموذج موحد للرصد يتم تطبيقه على الأفلام المنتجة فى كل دولة عربية خلال عام، إضافة لمحتوى متنوع لكل ناقد حرية تحريره فيما يتعلق برؤيته لخصوصيات موضوع البحث في سينما بلاده خلال العام، ليكون التقرير السنوي الذى يصدر في كتاب باللغتين العربية والإنجليزية محتوى بحثي قادر على الرصد، قد يسهم في تصويب صورة المرأة وتطوير نظرة الصناع لها.

وقالت الكاتبة والناقدة انتصار دردير المشرف على تحرير التقرير: يشارك في الإصدار الثاني 14 ناقد من كبار النقاد العرب، ويطرح كل منهم رؤيته وتقييمه لوضع السينما في بلاده في ظل جائحة كورونا، وكيف عكست الأفلام التى عرضت سينمائيا أو عبر المنصات صورة المرأة؟ وهل عبرت عن أزماتها وطموحاتها وعن حقيقة دورها في مجتمعها؟ ومدى مشاركة النساء في صناعة الأفلام.

وأشارت إلى أن النقاد المشاركين في تحرير الكتاب هم خيرية البشلاوي (مصر)، ومهدي عباس (العراق)، وعبدالستار ناجي (الكويت)، ولمى طيارة ( سوريا)، ورانيا حداد (الأردن)، وخالد علي (السودان)، وعبدالرزاق الزاهر( المغرب)، وعلا الشيخ (فلسطين)، ونبيل حاجي (الجزائر)، ونجوى قندقجي (لبنان)، وإنصاف أوهيبة (تونس)، وداليا باعشن (السعودية)، وعزة القصابي (سلطنة عمان)، ونور سريب (اليمن).

من جهة أخرى، أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالدورة الخامسة التي كان مقررا عقدها في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل.

وبدأ المهرجان بالفعل استلام الأفلام المشاركة في مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة، ولكن نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد تقرر تأجيل انعقاد الدورة الخامسة، وسيتم الإعلان عن موعدها النهائي وفقا لقرارات مجلس الوزراء المصري حول تداعيات فيروس كورونا.