"شكرا" تثير أزمة بين عمرو دياب ورامي صبري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلعت أزمة بين النجم المصري عمرو دياب، والمطرب المصري رامي صبري حول ألبوم دياب الأخير "يا أنا يا لأ".

وبدأت الأزمة بين الطرفين حول واحدة من أغنيات الألبوم الجديد وهي أغنية "شكرا"، بعد أن قدم صبري، الأغنية بصوته وبتوزيع جديد، قبل أكثر من أسبوع، موضحا أنها في الأساس كانت "ملكا له"، وأن الشاعر والملحن منحاها إلى عمرو دياب.



وفتحت هذه التصريحات الباب أمام أزمة مليئة بالتفاصيل والتطورات على مدار الأيام الماضية.





اتهامات صبري وتقديمه الأغنية المذكورة، دفعت كلا من مؤلف الأغنية الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، إلى شن هجوم مضاد، وصل إلى حد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صبري، لكن في المقابل غاب عمرو دياب عن تلك الأزمة ورفض التعليق عبر وسائل الإعلام أو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ألبوم "يا أنا يا لأ" الذي طرحه دياب في 25 ديسمبر الماضي يضم 12 أغنية، هي (يا أنا يا لأ، ومحسود، وشكرا، وعايز أعمل زيك، وطبّل، وبتهزر، وفاكرني يا حب، ووأنا معاك، ويا دلعو، ومن العشم، وريمكس محسود، والجو جميل).