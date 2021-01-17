جريمة في الستينات تجمع دينا الشربيني بريهام عبد الغفور

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"الخليج 365" من بيروت: بدأ المخرج خالد مرعي تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "قصر النيل" وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج i productions.

العمل بطولة الممثلة المصرية دينا الشربيني في تعاون جديد بينها وبين المنتج محمد مشيش بعد "جراند اوتيل" و "زي الشمس" و "لعبة النسيان". وهي البطولة المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير لـ "زي الشمس". وأحمد مجدي، وصلاح عبد الله، وصبري فواز، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، ومحمد حاتم، ونبيل عيسى، وعمر السعيد، وناردين فرج، ومريم الخشت، ومحمود البزاوي، وسامي مغاوري، ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرةومراحل حل لغزها.

تم بناء ديكور خاص للعمل خصوصا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاماً واستعان مدير التصوير هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.

