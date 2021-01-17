شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 16.. كشف سر ملك زاهر للجميع ووالد نجلاء بدر يطردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر، والمعروض على قناة ON، تطورات مثيرة، حيث ذهبت منة ليلى أحمد زاهر، إلى منزل والدتها نهال - نجلاء بدر - وتصدم نهال والديها أشرف زكى ولمياء الأمير، بابنتها التى تبلغ من العمر 16 عامًا، ولا يعملون عنها شيئًا وسط حالة دهشة كبيرة.

وتخبر نهال والديها بأن والد منة توفى فى حادث، وأنها لم تتزوجه من الأساس، لتنهار منة بعدما اكتشفت أنها ابنة حرام، وينفعل أشرف زكى ويطرد نهال وابنتها منة من المنزل بل ويتبرأ منها ويعتبرها قد ماتت، لتذهب نهال ومنة إلى طارق الذى ينظر إلى منة ولكن نهال تخبره بأنها لم تعترف بأنه والدها.

طارق يعطى نهال مفتاج شقته بالمعادى للإقامة فيها هى وابنتها، وهناك تعاتب منة والدتها نهال مجددًا على الحياة التى يعيشاها حالياً بدون عائلة ولا أب ولا أجداد، لتطلب منها نهال عدم الحديث فى هذا الموضوع مجدداً وأنها أصبحت تعيش معها مثلما كانت تتمنى طوال السنوات الماضية.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.