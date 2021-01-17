شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى:" أكتر حاجة بتخوفنى أنى أفقد حد بحبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى النجم عمرو يوسف، عن موقف حدث له مع النجمة دينا الشربينى أثناء التصوير، قائلا: "وإحنا بنصور ودينا داخلة رفيعة وجميلة وشكلها حلو تيجى تقولى تخنت شوية وشكلى وحش وعاوزة أخس"، ثم ردت دينا عليه قائلة: "طول الوقت مترددة ومن جوايا ودائما بحس في الشغل أنى ممكن أعمل أحسن من اللى عاملته".

وسأل عمرو يوسف، دينا الشربينى في لقاء تليفزيونى جمعهما سؤال: "ايه اللى بيخوفك"، لترد قائلة: "أكتر حاجة بتخوفنى أخاف أفقد حد بحبه وبخاف من الزمن يعنى بخاف من بكرة وبخاف على أهلى من فكرة الفقدان وده بيرعبنى"، ثم قال عمرو: "بخاف على دائرتى مراتى بنتى أمى أخواتى صحابى بخاف عليهم أكتر ما بخاف على نفسى بخاف على أشخاص ودائما بحب أنهم يكونوا سعداء، ومش بخاف من بكرة".

وعن كيفية تقمص دينا الشربينى للشخصية قبل التصوير، سألها عمرو يوسف: "لما بتحضرى لدور بتعملى ايه": لترد قائلة: "بعقد أذاكر وأفهم الشخصية كويس أوى يعنى في مسلسل جراند أوتيل شخصية ورد حبيتها أوى، وقعدت مع تامر حبيب عشان أفهم تفاصيل الشخصية وخطوطها، يعنى بمسك الشخصية من أسبوع لأسبوعين، ومعظم الأدوار الشريرة بتشد جدًا لأنه مليان تمثيل عاملتلى مشاكل عشان كنتب بكلم بنفس طريقتها بعد التصوير"، ثم قال عمرو يوسف أنه بعد مسلسل طايع ظل يكلم صعيدى لمدة 3 شهور في البيت ومع أصدقائه".