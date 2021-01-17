شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام فى أحدث ظهور لها بصورة من الفوتوسيشن الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة أنغام خلال صورة جديدة من أحدث فوتوسيشن لها خلال العام الجارى 2021، وكتبت في تعليقها على الصورة جزء من أحد أغانيها: "بيتمنى تكون لسه بتحلَّم بيه وتستناه"، وأضافت: "..فوتوسيشن جديد من عام 2021".



المطربة أنغام

وتأتى تلك الصورة بعدما توجهت المطربة أنغام فى وقت سابق بالشكر إلى الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، حيث كتبت تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت فيها: "أنا معجبة جدًا بهذه السيدة الممثلة الكبيرة تقلا شمعون ياريت حد يبلغها حبي وتقديرى"، وفور نشرها التغريدة ردت الفنانة لطيفة من خلال تغريدة أخرى مؤكدة فيها بأنها ستتولى إبلاغها الرسالة.

وقالت لطيفة: "أنا حابلغها يا حبيبة قلبى دى حبيبتى وكلنا معجبين بها فى كل أعمالها عظيمة"، الأمر التي لم تتجاهله أنغام حيث تطرق الأمر لوصلة حب بين أنغام ولطيفة حين ردت الأولى: "تستاهل كل الحب والتقدير وأنتِ حبيبتي يا لطوف".

وشاركت النجمة أنغام فى وقت سابق جمهورها ومحبيها بمجموعة صور لها من حفلها الأخير فى مسرح خورفكان فى إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، خلال احتفالات رأس السنة، والذى شاركها خلالها النجم الإماراتى حسين الجسمى، وعلقت أنغام على الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "‎أول حفلة فى 2021 من مسرح خورفكان فى إمارة الشارقة"، وذلك بأول حفل يقام على المسرح بعد افتتاحه.

كما ظهرت النجمة أنغام مؤخرا بصحبة شيف شهير خلال تواجدها بأحد المطاعم بالإمارات العربية المتحدة، ودار حديث بينهما عن زواجها، حيث أكدت له أنها غير متزوجة بالوقت الحالى، وسألها عن أحد الأشخاص المتواجدين معها لترد عليه مازحة "ربما يكون ابنى"، وشاركت أنغام فيديو وصورة لها مع الشيف عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "سألنى لو أنا متزوجة"