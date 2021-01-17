شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يطالب جمهوره بالدعاء لـ "حماه" محمد الصغير لمعاناته مع فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم أحمد السقا، جمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الدعاء لوالد زوجته الإعلامية مها الصغير "حماه" خبير التجميل محمد الصغير، وذلك بعد أزمته الأخير نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله العناية المركزة.





ونشر أحمد السقا صورة لوالد زوجته محمد الصغير مصحوبا بدعاء خلال حسابه الشخصى على "انستجرام" جاء فيه، اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير

في جانب آخر يواصل أحمد السقا تصوير أحداث مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.