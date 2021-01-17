فيفى عبده: "كنت بصلى وطلعت لايف بالحجاب الناس فكروا اتحجبت"

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القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فيفى عبده، إنها لم تعتزل الرقص الشرقى، مضيفة: "أنا برقص في البيت"، وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى،: "أنا كنت بصلى وطلعت لايف بالحجاب الناس فكروا إنى اتحجبت".

وكانت النجمة فيفى عبده، أكدت تحسن حالتها الصحية، موضحة أنها تتعافى خلال الفترة الحالية، كما ردت على العديد من الشائعات حول ارتدائها الحجاب.

وقالت النجمة فيفى عبده، فى فيديو عبر حسابها بموقع تويتر: "الدنيا برد جدا.. وطبعا الحجاب مش حرام ولا حاجة.. أمى وكل أخواتى متحجبين، لما ربنا يريد هتحجب مش عاوزه كلام.. هى عاوزة واسطة.. الحجاب عاوز واسطة بين العبد وبين ربه".

وأضافت: "ليه كده تتدخلوا في اللى مالكوش فيه اه يا جماعة.. وأنا أنزل كل صورة تتطلعوا عليا إشاعات.. مرة في الإنعاش ومرة ماتت.. وأنا برقص ولسه ما قولتش إن أنا اعتزلت ومش بلبس عريان ولا حاجة.. ليه تقولونى وأنا ماقولتش.. حرام عليكم كفاية بقى".