شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب لؤى: عمرو دياب الأذكى ومن نجوم جيلى تامر حسنى لأنه ذهب للتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام قسم الفن باليوم السابع ندوة فنية للمطرب لؤى تحدث فيها عن مسيرته الفنية، بداية من انطلاقته على الساحة مع أغنية "أه ياعينى ياليل"، إلى آخر أغانيه والتى تحمل عنوان "آخر نسخة"، وأجاب على العديد من الأسئلة المهمة، وبسؤاله عن النجوم والمطربين الأذكى فى جيله أو من الجيل الذى سبقه.

أجاب المطرب لؤى قائلا: "لو تكلمنا عن الأذكى في نجوم جيلى يبقى في البداية هو عمرو دياب وبعده تامر حسنى والسبب في ده بالنسبة لتامر إن هو مشى في التمثيل وجاء على هوى الناس كلها، وانا حتى بتفرج على أفلام تامر حسنى، وبقولها بصراحة لأنه بيقدم حاجة حلوة جدا في الأفلام وأنا بحبه.

وعن أغانى المهرجانات قال خلال ندوته بموقع ”الخليج 365”: "كلنا كفنانين بنقدم حاجة تفرح الجمهور وتبسطهم يبقى القرار في إيد الجمهور وأنا كفنان بقدم اللى عندى وبحترمهم وبقدم حاجتى اللى ببصمتى، والمشكلة في المهرجانات في الكلام فلو الكلام حلو هيفرض نفسه على أن اللحن هايكون حلو، والموضوع كان وما زال مش مقنن في الهندسة الصوتية لأن الموضوع عبارة عن كمبيوتر في البيت واجتهادات شخصية ولكن أنا بشوفه تلوث سمعى، وفى نفس الوقت معنديش مشكلة مع مطربى المهرجانات".

وأضاف لؤى قائلاً: "أنا الحمد لله وبفضله راضى باللى قدمته واللى لسه هاقدمه الفترة الجاية بنسبة 100%، أما بالنسبة عشان أبقى سوبرستار لها عوامل كثيرة أهمها الإنتاج، وتانى شيء السوشيال ميديا لأنى الفترة اللى فاتت مكنتش معترف بيها، ولكن دلوقتى بقيت بهتم شوية اكتر بيها، وبسعى انى لازم أغزى الصفحات بتاعتى دى دلوقتى".



















































