شكرا لقرائتكم خبر عن يارا اللبنانية عن مباراة السوبر الإسباني:يا رب الكاس من نصيب برشلونة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوما ما تحرص المطربة يارا على تشجيع فريق برشلونة، حيث تعد واحدة من أكثر المشاهير عشقا للفريق الكتالونى، ومؤخرا نشرت فيديو لها أثناء انتظار مباراة برشلونة مع أتلتيكو بلباو بعد قليل فى الـ10 مساء الليلة، وكتبت: "بانتظار أول بطولة فى 2021 يا ربّ يكون كاس السوبر الإسباني من نصيب برشلونة".

وكشفت النجمة اللبنانية يارا فى وقت سابق من العام الماضى 2020 عن هدية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى لها، وهي تي شيرت برشلونة موقع باسمه وإهداء منه، مؤكدة أنها أحلى وأفخم هدية تلقتها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "بالرّغم من إنّي محرومة من حضور مباراياته مع برشلونة في الملعب بسبب كورونا، هلا صار فيّي اختُم سنة ال 2020.. بأحلى وأفخَم هديّة من الأسطورة "ميسي".



يارا أثناء انتظار المباراة

وأعلن رونالد كومان ومارسيلينو المديران الفنيان لفريقى برشلونة وأتلتيك بيلباو، تشكيل مواجهة الفريقين التى تقام على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، فى نهائى كأس السوبر الإسباني، والمحدد لها العاشرة مساء اليوم الأحد.

ويدخل الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، مباراة الليلة بكامل قوته على أمل حصد أول ألقابه كمدير فنى للفريق الكتالونى، ليثبت أقدامه بعد البداية الباهتة للموسم فى الدوري الإسباني.

وتواجد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي فى تشكيل برشلونة الأساسى للقاء اليوم، بعد تعافيه من الإصابة، التى أبعدته عن مواجهة ريال سوسيداد السابقة.

ويمتلك برشلونة دافعا قويا للفوز بمباراة اليوم، حيث يريد الفريق الكتالونى تعزيز رقمه القياسى بعدد الألقاب التى حصدها فى كأس السوبر الإسباني، حيث إنه سيرفع رصيده إلى 14 لقبا، فى حالة فوزه على بيلباو الليلة، ليوسع الفارق مع غريمه التقليدى ريال مدريد الذى يحتل المركز الثانى برصيد 11 لقبا.

وفى المقابل يدخل أتلتيك بيلباو مباراة الليلة بروح قتالية عالية، بعد الإطاحة بريال مدريد من الدور نصف النهائى الخميس الماضى، ومن أجل تحقيق اللقب للمرة الثالثة.