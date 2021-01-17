شكرا لقرائتكم خبر عن علي حميدة يتعرض لحالة إجهاد شديد.. والأطباء يمنعون الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر مقربة من الفنان علي حميدة، لـ"الخليج 365" بأن حميدة قام بعمل مسح ذري، وهو ما تسبب له في حالة إجهاد شديد، تتطلب منه الراحة التامة، وهو ما جعل الأطباء يمنعون عنه الزيارة بسبب تأثير عملية المسح الذري، ومن المقرر أن تخرج نتيجة المسح الذري خلال 48 ساعة.

وكان الفنان على حميدة أعرب عن امتنانه بصدور قرار علاجه على نفقة الدولة بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون الخليج 365: "بعد صدور قرار علاجى على نفقة الدولة، شعرت كأنى فعلا جزء من تراب هذا البلد، وبأحب مصر كثيرا وكل الدول العربية.. وفور خروجى من المستشفى سأقوم بإصدار أغنية وطنية تعبيرا عن حبى وامتنانى لما قدمته الدولة لى".

وعن زيارة الفنانين له خلال فترة مرضه قال حميدة: "أنا زعلان من المطربين المصريين، وكنت أتمنى زيارتهم وسؤالهم عنى، وتحديدا الفنان حميد الشاعرى والفنان تامر حسنى"، وتابع، "محدش من المطربين سأل عنى باستثناء الفنان هانى شاكر والفنان مصطفى كامل".