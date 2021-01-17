شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: أشهر الشيفات رجالة ودينا الشربيني تحرجه: يعنى أكل والدتك وكندة وحش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم عمرو يوسف، عن اشتياقه للعمل مع النجمة دينا الشربينى، خاصة أنهما لم يعملا مع بعض منذ فترة.

وقال عمرو يوسف في لقاء تلفزيونى جمعه مع النجمة دينا الشربينى حيث يسأل كل منهما الآخر من دون مذيع وتدور بينهما دردشة عفوية هما بطلاها، بسلاسة وحرية وموضوعية، "أن الستات في الوطن العربى كله بيأخدوا حقوقهم بغض النظر أن أشهر شيفات في العالم رجاله وأشهر مصممين أزياء رجاله، لتحرجه دينا الشربينى، قائلة: "يعنى مامتك أكلها وحش ومراتك كندة أكلها وحش"، ليرد عليها قائلة: "أحلى أكل في العالم أكل أمى ثم كندة".

عمرو يوسف ودينا الشربيني

وتابع عمرو: "أنا بشفق جدًا على المرأة اللى بتشتغل في التمثيل مرهقة جسديًا ونفسيًا"، ثم تحدثت دينا عن سبب المشاكل الزوجية، قائلة: "المشاكل الحقيقة بتبدأ بعد ما يعيشوا مع بعض لازم تبقى على حقيقتك في الأول، كل واحد داخل بعد الزواج بيتملك التانى وده بيؤدى لمشاكل كتير".