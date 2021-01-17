شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يشيد بدور ابنته ملك في مسلسل لؤلؤ: أنا كأحمد معترف بيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصور جديدة بصحبة ابنته النجمة الشابة ملك، حيث أشاد بدورها في مسلسل لؤلؤ الذي يلعب فيه دور البطولة.

وقال الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "طارق ومنه.. مسلسل لؤلؤ والله يا بنتي أنا كأحمد معترف بيكي برافو منه". وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيه على المنصة الاجتماعية.



أحمد زاهر وابنته

ومسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وشهدت الحلقة الـ 15 من مسلسل "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة ON من الأحد للخميس، بوادر قصة حب جديدة تجمع لؤلؤ – مى عمر- وبدر – محمد الشرنوبى، بعدما قام الأخير بالذهاب لمقابلتها في الكومبوند الذى تسكن فيه ويعطيها بوكيه ورد، لتبدأ لؤلؤ في الاعجاب ببدر خاصة أثناء حديثها عنه مع مساعدتها مروى.

بعد ذلك يتصل بدر بلؤلؤ بعدما أرسل لها بوكيه ورد جديد ويطلب مقابلتها، ويعطيها مهلة لتفكر لتتصل هي بعد ذلك به وتخبره أنها وافقت على مقابلتها، وأنها سترتب مواعيدها وتحدد الوقت المناسب، وسط علامات الإعجاب الشديد منها التي ظهرت على وجهها، وذلك بعدما طلبت منها مساعدتها نسيان طارق طالما أصبحت سعيدة بمعرفة بدر.



احمد زاهر وابنته ملك



الفنان أحمد زاهر برفقة ابنته