شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يشارك بصورة من كواليس تصوير مسلسل "القاهرة كابول" فى صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم فتحى عبد الوهاب، جمهوره صورة من كواليس تصوير مسلسل "القاهرة كابول" فى صربيا عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "أيام صربيا"، كما علق النجم محمد رجب على الصورة بإيموجى يد تشجعيا لصديقه، وعبر المتابعين عن تحمسهم الشديد للمسلسل، وفى انتظار عرضه.



فتحى عبد الوهاب

ومن المقرر أن ينتهى تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، يومى 20، 24 يناير الجارى، ليدخل بعدها مخرج العمل فى مراحل المونتاج والمساج للحلقات الأخيرة التى تم تصويرها .

وصوّر المخرج حسام على، المشاهد الخارجية من مسلسل "القاهرة كابول" فى دولة صربيا الأسبوع الماضى، حيث صوّر حسام على ما يقرب من 6 أيام فى "صربيا"، وجمعت المشاهد كل من خالد الصاوى وطارق لطفى وآخرين، وكان فريق العمل هناك يصور تحت الأمطار والثلوج .

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم: حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام على، ومن إنتاج شركة سينرجى.