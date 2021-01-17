شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال لـ دلال عبد العزيز فى عيد ميلادها: "أشكرك على وقوفك بجانبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان وهشام جمال، بعيد ميلاد النجمة دلال عبد العزيز، موجهًا لها رسالة شكر لوقفها بجانبه ومساندته فى مسلسل "في بيتنا روبوت".

ونشر هشام جمال، صورة تجمعه بالنجمة دلال عبد العزيز والفنانة ليلى زاهر من كوايس تصوير مسلسل "في بيتنا روبوت"، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "بمناسبة عيد ميلاد حبيبتى الفنانة دلال عبد العزيز فرصة أنى أشكرك على وقوفك جمبي وانك وافقتي تلعبي دور أمي في أول مسلسل ليا في بيتنا روبوت وأنا بجد مش عارف اتخيل المسلسل ده من غيرك كان هيبقى عامل إزاي بحبك أوى أوى وكل سنة وانتي طيبة واستاذة ومحترفة ما شاء الله".



هشام جمال و دلال عبد العزيز وليلى زاهر

تحتفل الفنانة دلال عبد العزيز، بعيد ميلادها، اليوم الأحد الموافق 17 يناير، والتي تعتبر من أجمل نجمات جيلها، واستطاعت أن تحتل مكانة مميزة لدى محبيها من أول ظهورها في مسلسل "أصيلة" مرورًا بمشاركة زوجها الفنان الكوميدى سمير غانم وصديقهما جورج سيدهم في مسرحية "أهلا يا دكتور"، والتي كانت سببًا كبيرًا في اعجابهما ببعض وزواجهما.

والفنانة دلال عبد العزيز، تعتبر من أجمل نجمات جيلها، واستطاعت أن تحتل مكانة مميزة لدى محبيها من أول ظهورها في مسلسل "أصيلة" مرورًا بمشاركة زوجها الفنان الكوميدى سمير غانم وصديقهما جورج سيدهم في مسرحية "أهلا يا دكتور"، والتي كانت سببًا كبيرًا في اعجابهما ببعض وزواجهما.

وروت الفنانة دلال عبد العزيز بداية قصة الإعجاب والزواج خلال لقائها في برنامج "معكم" تقديم منى الشاذلى قائلاً: كنت عاملة مسلسل اسمه "أصيلة" وكان في جورج سيدهم وطلبنى أروح معاه في مسرحية بيعملوها اسمها "أهلا يا دكتور"، وقالى هاقدمك لسمير غانم وللمخرج حسن عبد السلام، وقالى لو أنا كويسة هياخدوكى لأن الفن مفيهوش واسطى.

وتابعت دلال عبد العزيز، روحت مسرح الهوسابير وعملوا التيست ومرضيش جورج يقف، وحسن عبد السلام أدانى جملة كبيرة اقولها، وكان قاعد سمير غانم وقتها وطبعًا كان معجب بأدائى، وطبعا شنكلته علطول من أول مرة، لان الرجالة بيعرفوا الصادقين علطول.