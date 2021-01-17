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"دعم سينما الشباب" بالقومى للسينما تنتهى من تصوير فيلم "فرحة"

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القاهرة - سامية سيد - بناء على توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لدعم الشباب السينمائيين، انتهت وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي من تصوير الفيلم الروائي القصير "فرحة"، والذي يعد أول أعمالها.

 

 وفيلم "فرحة" تأليف وإخراج جيهان إسماعيل ومدير التصوير كريم محمد، وتمثيل نسرين يوسف وبيتر المصري، وتدور أحداث الفيلم حول شخصية فرحة التي تعيش ظروف صعبة وتعاني من تعنيف زوجها.

 

وحدة سينما الشباب تقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي لإنجاز الفيلم السينمائي، ويشرف عليها الناقد السينمائي أحمد عسر، وعضوية لجنة القراءة الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والناقد السينمائي السينمائي أحمد النبوي.

 

وتهدف الوحدة إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائيين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها، من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما، وأيضا مساعده الشباب بالمساهمات اللوجيستية، التى سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كاملة ووحدة مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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