شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى وحسن الشافعى معًا.. والأخير يعلق: سعيد بالعمل مع موهبة مثلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة دينا الشربينى في أحدث ظهور لها مع الموزع حسن الشافعى، حيث أثنى الأخير على موهبتهما بعد عملهما معاً مؤخراً، وكتب: "إنها لسعادة كبيرة بسبب العمل مع موهبة كبيرة بحجمك".



حسن الشافعى ودينا الشربينى

على جانب آخر بدأ المخرج خالد مرعي تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "قصر النيل" وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لدينا الشربيني على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير لـ"زي الشمس"، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها.

المسلسل تم بناء ديكور خاص له خصوصا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.

وروجت النجمة ريهام عبد الغفور لدورها في مسلسل "قصر النيل" الذى تشارك به النجمة دينا الشربينى بطولته، والمنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث نشرت صورة لهما خلال تقبيل دينا الشربينى لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "بعد ما كنا أخوات فى زي الشمس داخلين نعمل قصر النيل بس مش أخوات المرة دى تفتكروا حنطلع ايه".