شكرا لقرائتكم خبر عن "مافيش عيد فى غيابهم".. دلال عبدالعزيز ترفض الاحتفال بميلادها حدادا على هؤلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "دلال وسمير" ثنائي فني جمعهما الحب والبهجة وكذلك شهر الميلاد، وفي شهر يناير من كل عام كانا يتشاركان الاحتفال بعيدي ميلادهما اللذين يفصلهما يومان فقط بصحبة كوكبة من الفنانين الذين هم أصدقاء مقربين للثنائي وشاركاهما رحلة العمر، إلا أن هذا العام تسبب الحداد على حالات الوفاة في إلغاء الاحتفالات في بيت الثنائي.



الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم

وفي صور على مدار سنوات كان الثنائي يظهر بصحبة أصدقائهما المقربين، فلم يخل أي احتفال من حضور الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ولا صديقة العمر الفنانة ميرفت أمين فضلاً عن الابنتين وزوجيهما.

وقالت الفنانة دلال عبدالعزيز لـ"الخليج 365": "مافيش عيد ميلاد في غيابهم" في إشارة إلى رحيل عدد كبير من الأصدقاء المقربين منها خلال الأشهر الأخيرة، وعلى رأسهم الفنانة رجاء الجداوى، ورحيل والدة الفنان حسن الرداد.

وأوضحت الفنانة: والدة حسن ماكانتش بس حماة بنتي لكن كنت بحبها بشكل شخصي، ومافيش عيد ميلاد في غياب صديقة عمري رجاء الجداوي وأصدقائي اللي رحلوا السنة من الفنان القدير محمود ياسين للفنانة شويكار، والفنان جورج سيدهم والفنانة نادية لطفي والمخرج وحيد حامد.