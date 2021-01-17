خاص| شقيق عمر خورشيد: والدتي أنقذت مصر وتستحق التكريم عن دورها الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد إيهاب خورشيد شقيق عمر خورشيد، أن والدته المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد، التي تبلع من العمر 90 عامًا، كان لها دورا كبيرا في إنقاذ مصر، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تنال تكريمًا عن دورها الوطني.

وقال إيهاب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "محدش سأل في والدتي، وغير معترفين بدورها الوطني، رغم أنها شاهدة على أهم قضايا العصر، وكل اللي شافته في حياتها هجوم وحرب ومشفتش خير خالص".

وأضاف: "أتمنى أن تنال تكريما معنويا وليس ماديا من أي جهة فنية رسمية بالدولة، ووالدتي أنقذت مصر من صلاح نصر وعبد الحكيم عامر، لأنهم كانوا عايزين يشيلوا الرئيس جمال عبد الناصر ويقعدوا مكانه، ونبهت عبد الناصر لما يريدوا فعله، وكانت الشاهدة الوحيدة في هذا الموضوع، وصفوت الشريف كان سببًا في تشويه صورتها".

كان إيهاب خورشيد، أثار جدلا كبيرا، السبت، بمنشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "نحب نذكر إخوانا بتوع له ما له، وعليه ما عليه، بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه (من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد على أنه طغى وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه)".

وتحوّل عمر خورشيد لـ"تريند" خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد مرور كل هذه السنوات من مصرعه في حادث غامض، وذلك بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف.

وتوفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية "دينا" في نهاية شارع الهرم أمام مطعم "خريستو".

وعمل "عمر" مع العديد من الفنانين أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب".