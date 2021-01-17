"لما بتعيش مع حد بتشوفه على حقيقته".. دينا الشربيني تعلن رأيها في الزواج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن رأيها في الزواج خلال حلقة تجمع بينها وبين الفنان عمرو يوسف في برنامج "بصراحة مع" عبر قناة mbc.

وقالت الشربيني: "للأسف إحنا بناخد فكرة الجواز أنها نهاية العلاقة مش بداية العلاقة، ده مش حقيقي، المفروض أن بيكون في فترة تعارف ووقتها الاتنين مش بيكونوا على طبيعتهم، كل واحد بيحاول يجذب اللي قدامه ويطلع مثالي عشان الاتنين يتبسطوا مع بعض، تقول مثلا عايزة سلطة وبلاش أكل أو عصير وفجأة يلاقيها بتضرب أي حاجة في التلاجة".

أضافت: "الفكرة أن المشاكل الحقيقية بتبدأ لما أي حد يعيش مع التاني، بتشوفه على حقيقته، لو مبينة حققت من الأول مظنش أن ده هيحصل".

تابعت: "كل واحد من الطرفين بيتخيل أنه بيمتلك اللي قدامه، ومش قصدي على الرجالة بس، لما بيبقى نفسك في شنطة أوي بعد ما تمتلكها عادي ممكن ترميها على الأرض".

استكملت: "كمان التعود حاجة سلبية، اللي هو خلاص أتجوزتها خلاص وتحط في بطنك بطيخة صيفي، المفروض كل يوم يبقى وكأنه يوم جديد وحياة جديدة.. أنا بحب الحب أوي".