مريم نعوم: "ليه لأ" يطرح موضوع الصراع بين جيلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تبدأ قناة "MBC مصر"، خلال الأيام المُقبلة عرض الدراما الاجتماعية الشيقة "ليه لأ" في 15 حلقة فقط، وهو من تأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، ميريت عمر الحريري، عمر الشناوي، أحمد حسنين، صدقي صخر وغيرهم.

ومن جانبها؛ قالت الكاتبة مريم نعوم، في بيان صادر عن مجموعة "MBC"، إن عنوان مسلسل "ليه لأ" يتوافق مع رحلة البطلة "عالية" والتي تقدمها النجمة أمينة خليل، لجهة اختياراتها التي تُقابل بالرفض الشديد دوماً، بينما ترى الأخيرة أنه لا مانع من خوض التجربة.

أضافت "نعوم"، أن "عالية" تقرر المشاركة في مسابقة أو تحد خارج عن المألوف، ومن هنا تنطلق الحبكة الدرامية"، لافتة إلى أن "العمل يطرح موضوع الصراع بين جيلين الأول منهما تمثله عالية وصديقاتها وابن عمها، وجيل آخر تمثله والدتها وعمها وخالتها وشخصيات أخرى، الأول يطالب بالاستقلالية وتجربة أشياء جديدة، وجيل آخر محافظ يخاف على أولاده ويخشى على مستقبلهم بنظرته التقيلدية".

وتشير إلى أن "الشخصيات بصورة عامة تمثل الحياة الاجتماعية للطبقة المتوسطة المصرية، نرى الأزمات والتناقضات لأكثر الطبقات المقيدة في مصر، ونحاول بذلك تحريك المياه الراكدة تجاه نظرة المجتمع لمصير الشابات، وكأن مصيرهن يجب أن يكون مرسوماً سلفاً عبر الزواج وتكوين أسرة من دون تحقيق الذات خارج هذا الإطار".

تدور أحداث مسلسل "ليه لأ"، حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعياً لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة "عالية" الفتاة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيداً عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم خصوصاً البنات بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها.