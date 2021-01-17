شكرا لقرائتكم خبر عن عبادى الجوهر يتلقى لقاح كورونا ويوجه رسالة شكر إلى العاهل السعودي.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفنان السعودى عبادى الجوهر، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى المملكة العربية السعودية، معربًا عن شكره الشديد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد السعودى محمد بن سلمان وجميع القائمين على مركز اللقاحات الوطنى فى المملكة.

وشارك الفنان عبادى الجوهر، جمهوره عبر حسابه الرسمى على تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظة حصوله على الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19، معلقا: "حمدًا لله تلقيت قبل قليل الجرعة الأولى من لقاح كورونا".

ووجه عبادى الجوهر إلى العاهل السعودي وولي العهد قائلا :"شكراً سيدي خادم الحرمين الشريفين، شكراً سيدي ولي العهد، شكرا لكل القائمين على مركز اللقاحات الوطني في السعودية، شكراً أبطال الصحة".

وفى وقت سابق، أحيا المطرب عبادى الجوهر، أمسية غنائية ضمن سلسلة حفلات تنظمها "الهيئة العامة للترفيه" فى المملكة العربية السعودية. وعلى هامش ذلك الحفل، أجاب عبادى ردا على سؤال: ماذا فعلت بك "كورونا".. اَى ماذا غيرت بك وما العادات التى اكتسبتها خلال هذه الفترة ؟ ، فقال :"بالنسبة لى ، انا رجل بيتوتى فجلوسى بالبيت كان عادى ولكن مجرد الاحساس بانك جالس "غصب عنك" وليس برضاك هذا بحد ذاته أمر مزعج، واتصور أن الكورونا علمت الناس تفادى شوية عادات كنّا نمارسها بشكل يومي.. حيث كنّا نبوس ونحضن ونصافح بعض ، وأتصور اننا بعد انتهاء الأزمة الراهنة لن نقوم بهذه الأفعال، كذلك بات الناس اكثر حرصا فنجدهم يهتمون بغسل اليدين ولبس الكمامات وهذا امر جيد جميل. اما شخصيا فالوقت خلال الأزمة الراهنة كان طويل ومكننى من مراجعة بعض الأعمال الغنائية".



عبادى الجوهر يتلقى لقاح كورونا



عبادي الجوهر