شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يطرح أغنية "شطبنا" على يوتيوب.. اعرف كلمات الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان رامي صبري أغنية "شطبنا"، مساء اليوم الأحد، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وقد تجاوزت الأغنية 18 ألف مشاهدة في أقل من ساعة، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية :"في ناس بانوا ... على نياتهم ... منفعوش على قد ما ضروا بس أنا برضه ... برضه محدش ... يجي عليا ويكسب عمره في ناس بانوا ... على نياتهم ... منفعوش على قد ما ضروا بس انا برضه ... برضه محدش ... يجي عليا ويكسب عمره طيبة قلبي دي بتطمعهم ... بتشجعهم ... يتصرفوا كده هخلص منهم ... وابعد عنهم ... وهندمهم أوي على كل ده شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله ".



الفنان رامي صبري

"خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى أنا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت إيديا أدلة يلا السکة اللي تودی ..يلا..يلا..يلا شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله ... خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى أنا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی.. يلا.. يلا.. يلا احنا يا قلبي .. استجدعنا ... یاما زمان وجبرنا خواطر.. من غلطاتنا... لازم نتعلم.. عادی وميقعش الا الشاطر احنا يا قلبي.. استجدعنا ... یاما زمان وجبرنا خواطر . من غلطاتنا... لازم نتعلم..عادی وميقعش إلا الشاطر طيبة قلبي دي بتطمعهم ... بتشجعهم ... يتصرفوا كده هخلص منهم ... وأبعد عنهم ... وهندمهم أوي على كل ده شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله".

وفي وقت سابق، أكد الشاعر محمد عاطف فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يتعاون للمرة الأولى مع المطرب رامى صبرى.

وأضاف أنه سعيد بالتعاون مع رامى صبرى الذى يعتبره مطربا كبيرا ودقيقا في اختياراته حيث إن الأغنية تحمل طابع المقسوم.



الفنان رامي صبري يطرخ أغنية شطبنا