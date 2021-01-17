شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب فى صورة من كواليس التصوير بمسلسل "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق الفنان فتحى عبد الوهاب متابعيه على موقع إنستجرام لدوره ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، حيث نشر صورة له من الكواليس أثناء التصوير في صربيا، حيث كتب في تعليقه على الصورة: "أيام صربيا.. القاهرة كابول".



فتحى عبد الوهاب خلال تصوير المسلسل

من ناحية أخرى صور المخرج حسام على، المشاهد الخارجية من مسلسل "القاهرة كابول" فى دولة صربيا فى وقت سابق، حيث صور حسام على ما يقرب من 6 أيام فى "صربيا" وجمعت المشاهد كل من خالد الصاوى وطارق لطفى وآخرين، وكان فريق العمل هناك يصور تحت الأمطار والثلوج .

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

ويدخل مسلسل "القاهرة كابول" للنجوم الثلاثة طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى غرف المونتاج، ليكون العمل الأول جاهزاً للعرض فى شهر رمضان وتسليم الحلقات أولا بأول للجهة المنتجة للمسلسل وهى شركة سينرجى.